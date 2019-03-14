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За "тунеядцев и алкашей": волгоградский депутат Гасан Набиев подал в отставку

Оскандалившийся волгоградский депутат Гасан Набиев подал в отставку.
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Напомним, недавно Набиев заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают лишь "тунеядцы и алкаши". Реплика прозвучала во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Позже парламентарий извинился за свои слова.

Как сообщили Накануне.RU в Волгоградской областной думе, сегодня комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий рассмотрел и поддержал проект постановления о досрочном прекращении полномочий Гасана Набиева с 14 марта. Депутат сам подал соответствующее письменное заявление.

Комитет рекомендовал облдуме принять проект постановления. Данный вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании регионального парламента.

Ранее Гасан Набиев был исключен из "Единой России" за "нарушение этических норм партии".

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За "тунеядцев и алкашей": волгоградский депутат Гасан Набиев подал в отставку

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Теги: Набиев, отставка, депутат



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