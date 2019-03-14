В воронежской школе на ребенка во время урока рухнула оконная секция

В Воронежской области следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования десятилетнего школьника секцией оконной рамы.

Инцидент произошел 11 марта во время урока математики в одной из школ Рамонского района, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Секция выпала из рамы и ударила мальчика, сидевшего за партой у окна, по голове. Он в больнице.

Областной департамент образования, науки и молодежной политики проводит собственное расследование, создана специальная комиссия. Департамент дал указания принять меры, необходимые для безопасности учебы в школе.

Ранее сообщалось, что в Каменке Воронежской области прошло экстренное совещание из-за угрозы обрушения крыши школы №2.

6 марта завхоз школы заметил, что стена на втором этаже двухэтажного здания деформирована. Он сообщил об этом руководству школы, в известность поставили руководителей районной администрации.

Детей вывели из школы, учебный процесс решили приостановить. Весенние каникулы перенесли на более ранний период.