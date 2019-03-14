В Ханты-Мансийске от схода снежных лавин с крыш ломаются вывески и автомобили

По Ханты-Мансийску прошла волна "снежных лавин". Глыбы снега и льда повредили вывеску офтальмологического центра и припаркованный во дворе автомобиль. Фотографии последствий схода снега жители города опубликовали в группе "Типичный Ханты-Мансийск", передает корреспондент Накануне.RU.

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"А потом удивляются, как кучка снега может убить человека", — прокомментировал снимок с поврежденной вывеской житель города Артем. Также подписчики высказали версию, что вывеску повредила техника, которая проводила уборку улицы, однако очевидцы события эту версию опровергли.

"Это было на моих глазах, пришли проверить зрение и чуть не остались без глаз. Там сошла целая лавина", - сообщила подписчица Екатерина.

В администрации города сообщили, что офтальмологический центр является зданием окружной клинической больницы и находится в ведении автономного округа. Получить оперативный комментарий от ОКБ не удалось - на звонки корреспондента не ответили.

По предварительной информации в результате инцидента никто не пострадал.

Чудом удалось избежать трагедии и во время другого инцидента - во дворе на ул. Энгельса, 15А огромная куча снега упала на припаркованный автомобиль, продавив крышу транспортного средства. К счастью, в этот момент авто было пустым. По предварительной информации, дом, с которого обрушилась снежная лавина, находится на балансе департамента государственной собственности автономного округа. Оперативный комментарий о случившемся в департаменте также не смогли предоставить.