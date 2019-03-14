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Общество Челябинская область

В Челябинске депутаты на встрече с Елистратовым поставили под сомнение соответствие некоторых чиновников занимаемой должности

Депутаты Челябинской гордумы на встрече с главой города Владимиром Елистратовым обсудили судьбу муниципального транспорта и благоустройство гостевых маршрутов к саммитам ШОС и БРИКС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Депутаты рассказали, что освобождение гостевых маршрутов от незаконных ларьков и киосков идет крайне медленно. В городе не хватает парковочного пространства, и никак не удается избавиться от мусора и снега на улицах. Причиной этого депутаты считают несовершенство кадровой политики в органах власти.

"Соответствие некоторых руководителей занимаемой должности вызывает у нас большие сомнения. Мы уже добились снятия с должностей неэффективных руководителей управлений. Но формирование сильной профессиональной команды – задача главы города", - обратились к главе народные избранники.

Елистратову предложили проверить эффективность работы муниципальных учреждений и выделить дополнительных средств на благоустройство районов. Также прозвучала инициатива сделать на нескольких улицах выделенные полосы для общественного транспорта.

В очередной раз депутаты напомнили о разработке концепции развития муниципального транспорта и новой маршрутной сети. Сейчас выделяются огромные средства на содержание предприятий муниципального транспорта. Елистратов рассказал, что к саммитам подвижной состав ждет обновление, а решения по развитию системы городского транспорта будут приниматься совместно с губернатором.

Как отметил спикер гордумы Станислав Мошаров, разговор с главой "получился жарким". Было принято решение проводить такие встречи регулярно.

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В Челябинске депутаты на встрече с Елистратовым поставили под сомнение соответствие некоторых чиновников занимаемой должности

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Теги: Владимир Елистратов, депутаты, муниципальный транспорт, благоустройство,



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