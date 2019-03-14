Актриса Мария Кожевникова обратилась к Путину из-за ситуации на Байкале

Звезда сериала "Универ" и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова поддержала экологов, протестующих против строительства на Байкале завода по розливу воды.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала обращение к президенту, подписавшись под петицией, которую ранее уже поддержал почти миллион пользователей сети.

"Я редко о чем прошу, но сейчас обращаюсь к каждому из вас, ко всем людям, к моим друзьям артистам, ко всем публичным персонам, к журналистам, необходимо ради будущего, ради наших детей высказать свою гражданскую позицию - Нет Заводу на Байкале, который будет качать нашу воду и отправлять ее в Китай! ( При этом к Китаю, я лично, испытываю самые тёплые эмоции) Вставай, Страна огромная, подписывай петицию, делай репосты, посты, делитесь своими мыслями, все должны знать о экологической трагедии, которую скоро невозможно будет остановить!" – пишет Кожевникова.

Между тем, в пятницу, 15 марта, стилист и певец Сергей Зверев (уроженец Бурятии) собирается дать пресс-конференцию вместе с экологами, активистами и представителями местных властей по тому же поводу. На прошлой неделе Зверев выходил с одиночными пикетами к Кремлю, требуя остановить строительство завода. После он опубликовал повестку в полицию, согласно которой на него завели административное дело.

Тем временем, появились первые результаты прокурорской проверки законности строительства завода по розливу воды на Байкале.

Со стороны ООО "АкваСиб" выявлены факты нарушений федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления". На территории строящегося завода были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки – локальные навалы отходов производства, а разрешение на проведение работ для обустройства траншей для размещения водоводов, выданное администрацией Култукского городского поселения Слюдянского района, на момент проверки не было предоставлено. Как сообщили в пресс-службе губернатора Иркутской области, прокуратура намерена обратиться в суд с требованием приостановить строительство предприятия.