14 Марта 2019
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Политика В России

Госдума приняла проект президента о наказании для лидеров ОПГ

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ). Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

Как сообщало Накануне.RU, депутаты надеются, что поправки позволят наказывать не только исполнителей преступлений, но и "генералов преступного мира", которые управляют процессом в тени и не несут наказания.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ внес президент Владимир Путин. Парламентарии рассмотрели их в приоритетном порядке. При разработке законопроекта авторы анализировали международный опыт.

Законопроект предусматривает появление в Уголовном кодексе 210-й статьи, устанавливающей уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Ответственность составит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн руб., при этом возможность применения к ним условного наказания исключается.

Также в качестве отдельного преступления предлагается выделить участие лица в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности криминального сообщества. За его совершение может грозить лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.

Законопроектом предлагается повысить штрафы, которые могут быть назначены совместно с лишением свободы, по другим частям статьи 210 УК РФ: за участие в преступном сообществе – штраф повышается до 3 млн руб. с 500 тыс. руб., а также увеличиваются минимальные сроки лишения свободы - от семи до 10 лет (сейчас от пяти до 10 лет).

За совершение какого‑либо из вышеуказанных преступлений с использованием служебного положения – штраф увеличивается до 5 млн рублей (сейчас до 1 млн руб.), при этом срок лишения свободы сохраняется действующий - от 15 до 20 лет.

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Госдума приняла проект президента о наказании для лидеров ОПГ

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Теги: лидеры опг, госдума, законопроект



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Ранее 21.02.2019 15:53 Мск Госдума приняла законопроект о наказании для "генералов" преступного мира

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