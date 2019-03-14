СМИ: Первый канал не будет показывать фильм о Майкле Джексоне и педофилии

Первый канал не будет показывать скандальный документальный фильм "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland") о Майкле Джексоне.

Лента, впервые показанная на кинофестивале в Санденсе, уже наделала много шума и даже стала причиной судебных исков. В ней рассказывается история двух мужчин, которые обвиняют Джексона в растлении в их бытность детьми. Родственники Джексона готовятся судиться с создателями фильма (он был снят по заказу телеканала HBO).

О снятии фильма с эфира на "Первом" со ссылкой на источник в телекомпании сообщают "Ведомости", также со ссылкой на неназванные источники об этом пишет "Медуза". Официально информацию на канале пока не прокомментировали.

Между тем, пока документальный фильм все-таки значится в программе Первого канала – показ намечен на пятницу и субботу за полночь – из-за возрастного ценза.