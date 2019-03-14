Тесты завершены: Система "112" в Свердловской области начнет постоянную работу с апреля

В Свердловской области Система единого телефонного номера экстренных служб "112" начнет постоянную работу с апреля. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

К настоящему моменту все юридические и технические мероприятия, позволяющие перевести систему в режим промышленной эксплуатации, завершены. По данному телефонному номеру уральцы могут сообщать о пожарах, ДТП, правонарушениях и других происшествиях, при которых требуется помощь сотрудников полиции, спасательных служб или медработников. Дозвониться на "112" можно даже с телефона без сим-карты или если в зоне происшествия нет покрытия телефонной сети.

Система "112" на Среднем Урале работает в тестовом режиме с 1 января 2018 года. На сегодняшний день в регионе есть 73 единые дежурно-диспетчерские службы, объединенные в одну сеть, которая охватывает все муниципальные образования области. Управляется система Центром обработки вызовов, расположенном в Екатеринбурге. В составе дежурной бригады диспетчеров центра всегда есть штатные психологи, а также специалисты, владеющие несколькими иностранными языками.

Оборудованием Системы "112" оснащены все дежурно-диспетчерские службы скорой медицинской помощи, отрядов пожарной охраны и отделов полиции. С момента, когда система в регионе только начала работу в испытательном режиме, было обработано более двух миллионов реальных звонков жителей и гостей области.

Напомним, в январе этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на критику Счетной палаты о недоступности Системы "112".