Порошенко объявил Мазепу "символом сопротивления России"

Украинский президент Петр Порошенко объявил гетмана-предателя Ивана Мазепу "настоящим символом украинского сопротивления России". Об этом он сказал на митинге по случаю 350-летия основания "гетманской резиденции" в Батурине, сообщает его пресс-служба.

По словам олигарха, в Батурине (ныне Черниговская область) Мазепа создавал "прекрасное европейское государство Украину". По его мнению, из-за Мазепы позднее появились и другие "почетные звания" - "петлюровец" и "бандеровец". И с этим невозможно спорить: вероятно, именно после Мазепы предательство стало вдохновляющей идеей его последователей-самостийников.

Напомним, Мазепа известен тем, что предал царя Петра Первого. За это он особо почитаем в среде украинских националистов

В 1709 году по приказу Петра для Мазепы в единственном экземпляре был изготовлен Орден Иуды. Он представляет собой серебряный круг массой 5 кг, на котором изображен повесившийся на дереве Иуда Искариот под монетами, за которые он предал Христа. На ордене написано: "Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится".

Как ранее сообщало Накануне.RU, лидер украинских раскольников Сергей Думенко (Епифаний) после получения томоса от Фанара заявил, что имя Порошенко теперь стоит рядом с именем Мазепы.

В феврале в ДНР решили изготовить для Порошенко свой орден Иуды - из осколков снарядов, выпущенных по территории Донбасса подконтрольной ему армией. Сообщалось, что местными жителями уже собрано более 100 кг осколков.