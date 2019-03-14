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Политика Северо-Западный ФО Санкт-Петербург

Беглов призвал Матвиенко: помощь от спикера Совфеда может стать "медвежьей услугой"

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов в случае своего выдвижения кандидатом в губернаторы Северной столицы намерен включить спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в тройку сенаторов от региона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Однако окончательное решение о том, что на губернаторские выборы идёт именно временно исполняющий обязанности, пока не принято. Если всё же это произойдёт, то, скорее всего, Беглов пойдет на выборы в сентябре как самовыдвиженец, а не от "Единой России". Валентина Матвиенко проходила процедуру выдвижения в верхнюю палату российского парламента в 2011 и 2014 гг. Её предлагал предшественник Беглова Георгий Полтавченко, в принципе, процедура носит скорее технический характер, но позволяет сенатору сохранить легитимность. Врио губернатора Александр Беглов по закону обязан представить нескольких кандидатов при выдвижении члена СФ, остальные фамилии пока не названы.

Политолог Максим Жаров считает, что появление подобной информации не связано непосредственно с предвыборной кампанией, а в первую очередь с внутриэлитными разногласиями по поводу кандидатуры Александра Беглова.

"Его оппоненты до сих пор пытаются снять его с выборов и заставить Кремль выдвинуть какую-то другую кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга. Он с помощью выдвижения Валентины Матвиенко в Совет Федерации такие разногласия пытается каким-то образом урегулировать. Ещё рано говорить о том, какие будут у Александра Беглова оппоненты и каким образом Валентина Матвиенко сможет помочь непосредственно в ходе предвыборной кампании", - рассказал эксперт Накануне.RU.

Максим Жаров напомнил, что часть команды в правительстве Санкт-Петербурга осталась как раз от Валентины Матвиенко. Соответственно, для Александра Беглова полезен и кадровый ресурс председателя верхней палаты парламента, и аппаратный ресурс, и "выход на Владимира Путина".

По мнению политолога, скорее приходится говорить об этих достоинствах участия Матвиенко в предвыборной кампании, нежели о достоинствах её как публичного политика. Участие спикера Совета Федерации в публичной политике в ходе предвыборной кампании было бы для Беглова как раз не очень желательно, потому что петербуржцы хотят изменений в городе, в политике врио главы, и, соответственно, старые лица будут скорее мешать, чем помогать.

Напомним, сама Валентина Матвитенко была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга в 2003-2011 гг.

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Беглов призвал Матвиенко: помощь от спикера Совфеда может стать "медвежьей услугой"

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Теги: Валентина Матвиенко, Александр Беглов, Максим Жаров



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