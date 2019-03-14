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Уилана, задержанного в Москве 31 декабря, заподозрили в шпионаже в пользу США

Следствие обвиняют Пола Уилана в шпионаже в пользу спецслужб США. Об этом сообщил его адвокат, передает "Интерфакс".

Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты на продление обвиняемому срока ареста еще на три месяца.

На заседании присутствует представитель американского посольства Ричард Ханрахан. Представители посольств Ирландии, Канады и Великобритании в этот раз не явились.

Напомним, Уилан был задержан 31 декабря сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам он заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу.

Как выяснилось, у Уилана есть американское гражданство, подданство Великобритании и паспорта Канады и Ирландии. Ранее суд принял решение об аресте обвиняемого.

Ранее сообщалось, что Уилан при задержании имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Во время прошлого визита он договорился о передаче ему списка сотрудников одного из подразделений Минобороны, имеющих отношение к разведывательной деятельности. В отеле "Метрополь" Уилан получил флеш-карту с нужными данными, но был задержан.

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Уилана, задержанного в Москве 31 декабря, заподозрили в шпионаже в пользу США

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Теги: пол уилан, шпионаж, сша



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