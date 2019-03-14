14 Марта 2019
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Происшествия Свердловская область

Житель Екатеринбурга получил 9 лет "строгача" за убийство "наркомана" возле детской площадки

В Екатеринбурге вынесли приговор ранее судимому молодому человеку. Он расправился с мужчиной возле детской площадки на глазах очевидцев.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 30 июня прошлого года у одного из домов по улице Краснофлотцев: пьяный злоумышленник вступил в конфликт с незнакомым мужчиной. Ему показалось, что неизвестный ищет так называемую "закладку" с наркотиком вблизи детской площадки.

Молодчик жестоко избил свою жертву в присутствии многочисленных очевидцев. От полученных травм мужчина умер на месте.

После убийца скрылся и принял меры к сокрытию следов преступления, имевшихся на его одежде и обуви. Однако далеко уйти ему не удалось: очень скоро молодой человек был задержан. Как отметили в СКР, в момент задержания он находился в квартире своей знакомой и прятался под ее диваном.

Суд вынес свой приговор: девять лет лишения свободы. Отбывать срок екатеринбуржец будет в исправительной колонии строгого режима.

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Житель Екатеринбурга получил 9 лет "строгача" за убийство "наркомана" возле детской площадки

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Теги: закладка, площадка, приговор, Екатеринбург



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