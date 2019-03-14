На Ямале учреждена награда и премия для наставников

На Ямале учреждена новая награда "Почетный наставник". Этим знаком отличия будут награждаться лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников, говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте окружного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ подписал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Получить знак отличия могут специалисты всех сфер деятельности, которые как минимум три года являются наставниками: передают свой опыт молодежи, помогают им адаптироваться на рабочем месте. Отметим, что к награде прилагается денежная премия в размере 150 тыс. руб.

Претендентов на награду губернатор может выбирать лично, а также из числа кандидатов, представленных окружным правительством, руководителями региональных ведомств, главами муниципалитетов по ходатайствам местных предприятий.