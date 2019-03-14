СК заподозрил украинского "декоммунизатора" Вятровича в реабилитации нацизма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича по факту реабилитации нацизма. Об этом сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным ведомства, Вятрович отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. В том числе, он отрицает принадлежность украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения.

Напомним, сотрудники скандального Института национальной памяти под руководством Владимира Вятровича входят в рабочую группу, которая переписывает учебники по истории.

Вятрович отмечал, что особое внимание уделяется "голодомору", украинским диссидентам, УПА и многим другим фактам, "которые были искажены в результате вмешательства в учебники истории прошлой власти".

Также в Институте национальной памяти Украины заявили о необходимости "быстро и решительно" проводить декоммунизацию Крыма и Донбасса.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале прошлого года Вятрович заявил что декоммунизация на Украине "фактически завершена".