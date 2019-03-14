У "политического" вице-мэра Екатеринбурга не осталось шансов сохранить должность

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Анатолий Гагарин будет уволен в ближайшее время, сообщили Накануне.RU осведомлённые источники в мэрии областной столицы.

В кабинетах горадминистрации считают, что Гагарин "подставил" своими действиями не только мэра города Александра Высокинского, но и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, когда при поступлении на муниципальную службу небрежнно отнёсся к тому факту, что входит в число учредителей как минимум трёх коммерческих организаций. Более того, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что чиновник является руководителем ещё восьми зарегистрированных частных структур.

Инсайдеры рассказывают, что Гагарин до последнего времени рассчитывал на протекцию главы региона Куйвашева, который ещё в прошлом году дал неофициальное "добро" на назначение политтехнолога в мэрию. Но в ходе совместной поездки Высокинского и губернатора на закрытие Универсиады в Красноярск оба руководителя переговорили о судьбе вице-мэра и пришли к выводу, что того следует уволить, согласившись со всеми претензиями прокуратуры. Тем более, что сам Гагарин продолжает настаивать на предвзятости к нему со стороны надзорных органов.

"Такая позиция Гагарина сильно возмутила губернатора, - говорят источники, - ведь ему не нужны проблемы с прокуратурой, так что дни вице-мэра сочтены, до муниципальной пенсии не доработает".

Примечательно, что ещё вчера Гагарин был вычеркнут из списка приглашённых на заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга, которое состоится 14 марта.

По некоторым данным, об увольнении вице-мэра может быть объявлено уже сегодня.