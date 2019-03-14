У "политического" вице-мэра Екатеринбурга не осталось шансов сохранить должность

14 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

У "политического" вице-мэра Екатеринбурга не осталось шансов сохранить должность

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Анатолий Гагарин будет уволен в ближайшее время, сообщили Накануне.RU осведомлённые источники в мэрии областной столицы.

В кабинетах горадминистрации считают, что Гагарин "подставил" своими действиями не только мэра города Александра Высокинского, но и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, когда при поступлении на муниципальную службу небрежнно отнёсся к тому факту, что входит в число учредителей как минимум трёх коммерческих организаций. Более того, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что чиновник является руководителем ещё восьми зарегистрированных частных структур.

Инсайдеры рассказывают, что Гагарин до последнего времени рассчитывал на протекцию главы региона Куйвашева, который ещё в прошлом году дал неофициальное "добро" на назначение политтехнолога в мэрию. Но в ходе совместной поездки Высокинского и губернатора на закрытие Универсиады в Красноярск оба руководителя переговорили о судьбе вице-мэра и пришли к выводу, что того следует уволить, согласившись со всеми претензиями прокуратуры. Тем более, что сам Гагарин продолжает настаивать на предвзятости к нему со стороны надзорных органов.

"Такая позиция Гагарина сильно возмутила губернатора, - говорят источники, - ведь ему не нужны проблемы с прокуратурой, так что дни вице-мэра сочтены, до муниципальной пенсии не доработает".

Примечательно, что ещё вчера Гагарин был вычеркнут из списка приглашённых на заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга, которое состоится 14 марта.

По некоторым данным, об увольнении вице-мэра может быть объявлено уже сегодня.

Александр Высокинский, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У "политического" вице-мэра Екатеринбурга не осталось шансов сохранить должность

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Анатолий Гагарин, Александр Высокинский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.03.2019 14:26 Мск "Где товарищ Гагарин?" Кадровый вопрос за Высокинского может решить губернатор
Ранее 11.03.2019 20:32 Мск Замглавы Екатеринбурга может уйти в отставку в ближайшее время
Ранее 11.03.2019 15:08 Мск Губернаторская резиденция решила не вмешиваться в проблемы Высокинского с "политическим" замом

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 463

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети