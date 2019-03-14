В Челябинской области три муниципалитета получат по 2 млн рублей на развитие инвестиционной привлекательности

Муниципалитеты-лидеры рейтинга по инвестиционной привлекательности получат по 2 млн рублей на дальнейшее развитие территории, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Как отметил Борис Дубровский, необходимо, чтобы руководители городов и районов понимали, что именно они в ответе за социально-экономическое развитие территорий, и активнее взаимодействовали с инвесторами.

"Вместе мы должны выстроить работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, с тем, чтобы вовлекать все больше людей в эту сферу", - подчеркнул он.

Лидерами рейтинга по инвестиционной привлекательности Магнитогорск, Саткинский и Брединский районы.

Борис Дубровский наградил глав муниципалитетов-лидеров. Они получат по 2 млн рублей, которые можно будет направить на развитие инфраструктуры, участие в выставках, форумах, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и развитие малого и среднего бизнеса, финансирование затрат по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой под реализацию инвестпроектов, финансирование затрат на подготовку проекта муниципально-частного партнерства или на премирование отличившихся работников администрации.