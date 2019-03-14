Гендиректор "Водоканала" Екатеринбурга уволился по собственному желанию

Генеральный директор МУП "Водоканал" Екатеринбурга Евгений Буженинов уволился с предприятия по собственному желанию. Его место в настоящее время остаётся вакантным, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В МУП информацию об уходе Буженинова подтверждают, уточняя, что исполнять обязанности руководителя предприятия назначен заместитель гендиректора по безопасности Александр Разбойников.

Собеседники Накануне.RU в думе Екатеринбурга подтвердили, что депутат Александр Караваев может занять место в руководстве этого МУП, но, скорее всего, на уровне заместителя генерального директора, поскольку у Караваева, помимо прочего, много других дел, связанных, в том числе, с наведением порядка в городской ячейке партии "Справедливая Россия" (депутат является главой фракции "СР" в гордуме). А Разбойникова посоветовали не рассматривать в качестве будущего гендиректора, объясняя это тем, что его компетенция - безопасность предприятия, а не стратегия.

Инсайдеры в мэрии рассказывают, что должность гендиректора "Водоканала" "далеко не синекура", поскольку за МУП до сих пор тянется шлейф разбирательств по сомнительным тендерам, проведённым ещё в бытность Владимира Тунгусова "серым кардиналом" местной администрации.

"Все помнят, какие деньги уводились через этот МУП в оффшоры Владимира Георгиевича на Кипр, какие были откаты на срежиссированных тендерах, - напоминают источники. - Вся эта информация у правоохранителей наверняка есть, вопрос - когда ей дадут ход. Срок по уголовным делам такого рода 10 лет, так что мы, возможно, ещё застанем судебные процессы".

Отметим, что сегодня за заседании комиссии гордумы по бюджету и экономической политике депутат Александр Колесников поднял вопрос о проведении Счётной палатой Екатеринбурга проверок в отношении "Водоканала" именно по тендерам прошлых лет. На что заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь возразила: контрольно-ревизионное управление мэрии проводило проверку в прошлом году, поэтому не стоит тревожить предприятие очередной ревизией. Колесников резонно заметил, что результаты этой проверки до сих пор неизвестны.

"Слишком сложные и объёмные документы", - заявила Андрусь и так и не смогла назвать дату окончания ревизии, призвав, тем не менее, "проявлять тактичность" в отношении МУП.

"Я настаиваю на ревизии, ничего с ними ["Водоканалом"] не случится", - ответил Колесников, чья просьба включить МУП в план проверок Счётной палаты города так и осталась неудовлетворённой.

В беседе с корреспондентом Накануне.RU депутат заметил, что проводить аудит предприятия необходимо именно за годы "до Буженинова", особое внимание уделяя законности результатов заключенных тогда долгосрочных контрактов, в том числе на строительные работы.

"У нас таких компетентных руководителей МУПов, как Буженинов, просто не было, я лично считаю его уход с поста генерального директора большой потерей, - сказал Колесников. - Не буду судить о причинах такого решения, возможно, дело в здоровье или другой пост предложили. Наверное, вопрос о причине отставки надо задавать мэру [Екатеринбурга Александру Высокинскому] , который назначает директоров МУПов".