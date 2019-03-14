14 Марта 2019
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В Совфеде хотят проверить законность нахождения магистральных трубопроводов в границах городов

Совет Федерации предложил Генпрокуратуре проверить законность прохождения магистральных трубопроводов нефтяников и газовиков в границах городов. Рекомендация дана по итогам заседания "круглого стола" по теме регулирования отношений нефтегазовых компаний и собственников земель, которые находятся в зоне минимальных расстояний, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Круглый стол" инициировал сенатор от Ханты-мансийского автономного округа Юрий Важенин. В Югре, напомним, к защите интересов жителей присоединились чиновники: чтобы не допустить сноса построек, расположенных в охранной 200-метровой зоне газопровода, администрация Сургута подала судебный иск к "Газпрому". Мэрия требовала снизить зону минимального расстояния, но суд отказал в удовлетворении иска.

Президент поручил до конца 2017 г. внести изменения в законы для создания правовых механизмов для использования гражданами зданий и сооружений, расположенных в пределах минимальных расстояний от магистральных трубопроводов. Федеральные законы приняты, но проблема полностью не урегулирована, отметил Важенин. По словам сенатора, в годы приватизации не было юридически обязывающих механизмов ограничения застройки в охранных зонах. Это и несущественные меры наказания за нарушения правил охраны магистральных трубопроводов, предусмотренные КоАП, привели фактически к неконтролируемой передаче земель в зонах минимальных расстояний в частную собственность. Особенно актуальной данная проблема стала для крупных городов с активно развивающейся рекреационной зоной.

Совет Федерации, Юрий Важенин(2019)|Фото: council.gov.ru

В рекомендациях Совфед предложил определить орган госвласти, уполномоченный на представление сведений о границах минимальных расстояний в ЕГРН, а также орган, ответственный за осуществление контроля соблюдения минимальных расстояний до магистральных и промышленных трубопроводов.

Для решения уже существующих проблем с незаконным нахождением построек в зоне опасных объектов, то участники заседания рекомендовали Правительству актуализировать свод правил "Магистральные трубопроводы" с учетом новых технологий и материалов, которые позволяют сократить зоны минимальных расстояний.

Кроме того, Генеральной прокуратуре РФ предложено проверить, законно ли магистральные трубопроводы находятся в границах городов, а также изучить законность решений органов местной власти о передаче прилегающих участков в частную собственность.

Напомним, решения о сносе домов и других построек в охранных зонах выносят суды по всей России. Властям отдельных регионов удалось договориться с собственниками трубопроводов о приостановке работы по исполнительным листам.

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В Совфеде хотят проверить законность нахождения магистральных трубопроводов в границах городов

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Теги: Совет Федерации, Юрий Важенин, магистральные трубопроводы, зона минимальных расстояний



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