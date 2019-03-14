14 Марта 2019
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Экономика В России

В России впервые назвали стоимость всех запасов нефти и газа страны

Запасы нефти в России оцениваются почти в 40 трлн рублей, а природного газа - в 11 трлн рублей.

Минприроды впервые оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых. Первая оценка дана на конец 2017 года, после данные будут ежегодно актуализировать, сообщает РБК.

В натуральном выражении запасы нефти оцениваются в 9,04 млрд тонн, газа - 14,47 трлн кубометров.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн рублей, или 60% ВВП за 2017 год.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что запасов газа в России хватит на 100 лет, коммерчески извлекаемых запасов нефти - на 30 лет. Ежегодно на баланс ставятся новые запасы, отметил министр, поэтому их уровень является неснижаемым.

Новак добавил, что объем залежей, которые ставятся на запас, несколько выше объема добычи, но их качество отличается: это, в основном, мелкие месторождения, ТРИЗы.

Министр отметил, что ресурсы скрыты в Арктике, но эти месторождения исследованы не до конца.

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В России впервые назвали стоимость всех запасов нефти и газа страны

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Теги: нефть, газ, запасы



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