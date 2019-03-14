Тюменские депутаты наградили сами себя грамотами и деньгами

Сразу пять региональных депутатов получили Почетные грамоты Тюменской областной думы во время очередного заседания. Как передает корреспондент Накануне.RU, фамилии значатся в списках награждаемых.

В список попали Евгений Макаренко (чемпион мира по боксу), Эдуард Омаров (руководитель тюменской "Опоры России"), Галина Резяпова (зампред думы), Николай Токарчук, а также Валерий Фальков (ректор ТюмГУ, спикер социального комитета). Примечательно, что все пятеро входят в состав фракции "Единая Россия".

Как удалось выяснить нашему корреспонденту, судя по документам (имеются в распоряжении редакции), всех депутатов представил к награде лично председатель областного парламента Сергей Корепанов. Правда, кроме депутата Омарова, о нем ходатайствовал вице-спикер думы, глава фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов.

Кроме этого, в списках значится несколько фамилий сотрудников областной думы, а также работников аппарата. Есть среди награжденных и региональные чиновники. Например, грамоту получил Алексей Райдер — директор департамента образования.

Отметим, что к грамоте также полагается и единовременное денежное вознаграждение в размере 5 тыс. руб. (с НДФЛ). Но это еще не все. Награда при выходе на пенсию является основанием для присвоения звания "ветерана труда Тюменской области" при необходимом трудовом стаже. Звание дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте по территории региона, а также скидки на услуги ЖКХ и другие ощутимые льготы.

Примечательно, что количество грамот в думе ограничено законодательно и зачастую за квотами стоит очередь из людей, которые всю жизнь проработали на производстве, в больницах, школах, детских садах в надежде претендовать после награждения на звание "ветерана труда".

Стоит добавить, что областные депутаты — люди далеко не бедные. Согласно декларации о доходах за 2017 год, отмеченные грамотами народные избранники заработали от 3 до 12 млн руб. каждый, также у многих в распоряжении имеются дорогостоящие автомобили, земельные участки и квартиры.

По словам нашего источника в парламенте, практика "самонаграждения" депутатов ранее считалась "неэтичной" и даже почти "коррупционной", впрочем, формально законной. Обычно депутаты получают грамоты по истечении срока своих полномочий, но никак не в середине созыва.

Впрочем, сами депутаты объяснили, что награждение приурочено к юбилею думы — 25 лет.

В итоге парламентарии единогласно проголосовали списком за награждение.