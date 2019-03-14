"Королевские корги" раздора: прокатчики требуют убрать административные привилегии для российских премьер

Министр культуры Владимир Мединский уже несколько лет пытается ввести квоту на показ голливудского кино в России, а Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), наоборот, предложила ограничить протекцию для российских фильмов - не больше пяти лент могут рассчитывать на "особый благоприятный режим проката".

Такое одолжение в АВК готовы сделать фильмам с культурным и социальным значением, кассовым потенциалом и широкой поддержкой федеральных СМИ. Выход такого шедевра будут обсуждать заблаговременно, за полгода согласуют даты выхода и форму проката. Какие картины будут пользоваться привилегиями, а какие попадают в "обычные рыночные условия", решать будет рабочая группа из представителей кинотеатров, дистрибьюторов, продюсеров и Фонда кино.

Пять фильмов в год, которые нам "квотируют" кинопрокатчики, - это чудовищно мало, говорит в беседе с Накануне.RU писатель, публицист и критик Дмитрий Лекух. По его мнению, сейчас происходит столкновение бизнеса и государственной политики.

"Для того, чтобы российский кинематограф мог считаться более или менее успешным, нужно, чтобы в приоритетном прокате было сто картин как минимум, - говорит Лекух. - Предложение прокатчиков понятно: давайте мы пяток фильмов с хорошим прокатом найдем, и хватит, остальное время будем заниматься деньгами. Количество отечественных картин, выходящих в других странах - во Франции, в Китае просто несопоставимо с нашими цифрами, и во всех странах, в том числе и в европейских, вопрос решается именно приоритетом национального проката перед голливудским, перед интернациональным, это же касается и США. Это абсолютно нормальное явление, государство об этой политике заявляло и, да, иногда эту политику Минкульт проводит достаточно кондово, как в случае с этим мультиком, давая повод выступать прокатчикам, но отступать от своей политики не намерено, и делает это совершенно справедливо".

Идея "поддержки национальных проектов", которая на деле оказывается квотированием российских фильмов в прокате, появилась после скандала, связанного с собачками королевы Елизаветы, а именно мультфильм "Королевские корги" был отодвинут на конец марта - начало апреля, чтобы предоставить привилегии отечественному мультику "Гурвинек. Волшебная игра" (анимационный фильм снимали совместно с чехами).

В ответ на такие игры с задержкой выдачи прокатного удостоверения и переноса мировой премьеры в России из-за выхода отечественного фильма (в проведении таких "игр" Мединского уже не первый раз обвиняют) прокатчики устроили бойкот "Гурвинеку". Они настаивали, что из-за переноса даты премьеры теряют сотню миллионов. Такая ожесточенная борьба в этот раз развязалась из-за школьников - бельгийский мультик, отодвинутый в прокате, не попадает на время каникул. "Синема Стар", "Каро" и "Киномакс" направили в ведомство письмо с требованием не переносить иностранную картину, или они откажутся от показа "Гурвинека".

Олег Березин, глава "бунтующего" объединения, заявлял, что выражает общее мнение коммерческих кинотеатров, Минкульт не вступил в переговоры с "забастовщиками", в итоге "Гуверник" получил только небольшие однозальные площадки, и из-за бойкота собрал около 15 млн руб., а это только 11 место в итоговой таблице и в полтора раза хуже прогнозов.

Вчера ассоциация прокатчиков выступила со своим манифестом, где помимо прочего сказано, что в последнее время участились случаи давления и даже шантажа со стороны некоторых продюсеров и дистрибьюторов с целью получения более широкой росписи фильмов и других преференций, сопровождающиеся угрозами обращения и реальными обращениями в Министерство культуры с требованием о "расчистке даты релиза":

"Мы считаем, что использование административных ресурсов продюсерами фильмов в целях устранения с экранов кинотеатров конкурирующих релизов фильмов недопустимо и наносит ущерб и нашему бизнесу, и в целом развитию киноотрасли, поскольку зачастую таким образом создатели пытаются компенсировать отсутствие рекламной поддержки своих слабых проектов, либо преследуют свои личные финансовые интересы", - сказано в заявлении АВК.

Тем не менее, АВК любезно соглашается, что отечественного производителя надо поддержать, и предлагает создать рабочую группу, которая будет отбирать пять тех самых "национально значимых" фильмов.

В то же время, большинство кинотеатров и так не собирались показывать российско-чешский мультик, а из-за переноса "Королевских корги" опять же не особо расстроились - просто продолжили "мотать" блокбастер "Как приручить дракона", на котором можно хорошо нажиться и без премьер, спустя много недель. "Гувернек" собрал 500 млн руб. в Чехии и был показан в Словакии, Германии, Турции и даже на Украине. "Корги" появятся на наших экранах 21 марта. Согласится ли Минкульт на предложенное прокатчиками "квотирование" - вопрос до сих пор открытый.