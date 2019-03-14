Пермский финалист конкурса "Лидеры России" запустил бесплатный образовательный проект

Пермский финалист конкурса "Лидеры России" Олег Скачков создал образовательный проект для дистанционного обучения школьников с первого по 11 класс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Проект предполагает размещение видеоуроков для школьников всех возрастов, разборов заданий основного госэкзамена (ОГЭ) и других материалов на платформе знайвсе.рф и на канале YouTube. Автор проекта сообщил, что на сайте и канале в YouTube будут выходить новые уроки преподавателей из разных регионов России. По словам Олега Скачкова, его главная задача - сделать из платформы полноценный социальный бизнес-проект.

Отметим, что ранее еще два прикамских финалиста Павел Шевченко и Снежана Кирпилева организовали и успели протестировать интеллектуальную игру в формате "Что? Где? Когда?" для воспитанников детских домов и школ-интернатов.

На встрече с полуфиналистами прошлогоднего конкурса губернатор Прикамья Максим Решетников отметил заинтересованность региона в перспективных кадрах. Важная роль в поиске лидеров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровней. От Приволжского федерального округа в финал вышли 39 участников, в том числе из Нижегородской области — девять, Республики Башкортостан — семь, Самарской области — шесть, Республики Татарстан — четыре, из Пермского края и Саратовской области — по трое, из Пензенской области — двое, из Республик Марий Эл, Мордовия, Чувашской Республики, Оренбургской и Ульяновской областей — по одному.

Финал конкурса "Лидеры России" проходит в Сочи с 13 по 17 марта. По его итогам будут определены 100 победителей проекта. В прошлом году Пермский край в финале конкурса представляли также трое жителей региона.