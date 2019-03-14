В Челябинске активисты ОНФ пожаловались в Роспотребнадзор на несвоевременный вывоз грязного снега

В Челябинске активисты ОНФ просят Роспотребнадзор взять на контроль ситуацию с несвоевременным вывозом грязного снега в городе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Общественники обнаружили грязные снежные завалы на улицах областного центра. При таянии снег, перемешенный с грязью и реагентами, даст большой объем дорожной пыли. Активисты обратили внимание на риски для здоровья граждан.

"Опасность представляют вредные химические вещества, которые содержатся в снежных массах: реагенты, песчано-солевые смеси, бытовой мусор. В повышенных концентрациях, попадая в легкие жителей, они способны воздействовать на нервную, иммунную, эндокринную системы человека, способствовать развитию аллергических реакций и заболеваний органов дыхания", – рассказал член ОНФ, заведующий кафедры оториноларингологии ЮУ ГМУ Мусос Коркмазов.

Общественники просят администрацию города обеспечить надлежащий контроль за выполнением работ по вывозу снега.