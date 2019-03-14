"Урал" и ЦСКА в 20-м туре РПЛ рассудит арбитр из Петербурга

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура Российской Премьер-лиги, в том числе игру "Урал" - ЦСКА.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, главным судьей назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Алексей Воронцов из Ярославля и Рашид Абусуев, представляющий Петербург. Резервным арбитром назначен Николай Волошин из Смоленска, инспектором матча - Андрей Бутенко из Москвы.

"Урал" и ЦСКА сыграют между собой в эту субботу, 16 марта, на стадионе "Екатеринбург-Арена". В данный момент армейцы являются одним из лидеров чемпионата, занимая третье место в турнирной таблице. Уральская команда расположилась на 11-й строчке.

Встреча этих команд в первом круге РПЛ завершилась разгромной победой москвичей со счетом 4:0.