"Ты стал президентом на крови ребят". В Луцке вывесили огромный баннер против Порошенко

В центре Луцка неизвестны вывесили на жилом доме огромный баннер высотой в 10 этажей против президента Петра Порошенко. Об этом сообщают местные СМИ.

На 30-метровом баннере было написано: "Ты стал президентом на крови ребят 51 омбр. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает".

Баннер появился вечером 13 марта, накануне визита Порошенко в областной центр. Однако через несколько часов промышленные альпинисты его срезали.

Вчера в Луцке также появились билборды "Встреть весну без пороха! Дай шанс своей стране!". Вероятно, это ответ на то, что на митингах Порошенко используются плакаты "Стране нужен порох".

Напомним, на днях глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Украине будет новый президент.