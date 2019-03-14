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Экономика Свердловская область

Счетная палата Екатеринбурга вскрыла нарушения при использовании средств городской казны на 1,3 млрд рублей

Председатель Счетной палаты Екатеринбурга Андрей Парунин, отчитываясь сегодня перед депутатами комиссии городской думы по бюджету и экономической политике, сообщил, что из 40 миллиардов рублей, поступивших в городскую казну в 2018 году, аудиторы СП в ходе 44 проверок проанализировали, как потратили 4,5 миллиарда. И выявили различных нарушений на сумму около 1,3 миллиарда рублей, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По словам Парунина, основные претензии инспекторов СП к распорядителям бюджетных средств (среди которых подразделения администрации города и муниципальные предприятия и организации) связаны с неэффективным и нецелевым использованием казённых денег, нарушениями законодательства в сфере закупок и бухгалтерского учёта. Как пояснил Накануне.RU после заседания председатель СП, в итоге в бюджет удалось вернуть всего лишь 1 млн рублей, по ещё примерно 136 млн руб. идут судебные разбирательства, и далеко не факт, что их возместят.

Такую низкую эффективность палаты Парунин, в первую очередь, связывает с недостатком кадров. В настоящее время мэрией утверждён штат сотрудников СП в количестве 10 человек, в то время как требуется минимум 19. При этом в городах-миллионниках со схожим по объёму бюджетом в СП трудится не менее 40 ревизоров.

коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2018)|Фото: Накануне.RU

Ещё один вопрос, поднятый депутатами, был связан с доступностью документов администрации города для аудиторов палаты. Народные избранники решили, что запросы проходят слишком долго, и предложили сделать для всех аудиторов соответствующие формы прямого допуска к документам для служебного пользования (ДСП).

На заседании комиссии председатель Счетной палаты против такой инициативы не возражал, но позже пояснил Накануне.RU, что на самом деле допуск к ДСП у его сотрудников есть.

"Мэрия оперативно реагирует на наши предложения, но мы проверяем ещё и муниципальные учреждения, а с ними, как с самостоятельными хозяйствующими субъектами, работать намного сложнее", - отметил Парунин и ещё раз обратил внимание на необходимость увеличить штат сотрудников СП.

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Счетная палата Екатеринбурга вскрыла нарушения при использовании средств городской казны на 1,3 млрд рублей

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Теги: Екатеринбург, казна, нарушения



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