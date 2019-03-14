Счетная палата Екатеринбурга вскрыла нарушения при использовании средств городской казны на 1,3 млрд рублей

Председатель Счетной палаты Екатеринбурга Андрей Парунин, отчитываясь сегодня перед депутатами комиссии городской думы по бюджету и экономической политике, сообщил, что из 40 миллиардов рублей, поступивших в городскую казну в 2018 году, аудиторы СП в ходе 44 проверок проанализировали, как потратили 4,5 миллиарда. И выявили различных нарушений на сумму около 1,3 миллиарда рублей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам Парунина, основные претензии инспекторов СП к распорядителям бюджетных средств (среди которых подразделения администрации города и муниципальные предприятия и организации) связаны с неэффективным и нецелевым использованием казённых денег, нарушениями законодательства в сфере закупок и бухгалтерского учёта. Как пояснил Накануне.RU после заседания председатель СП, в итоге в бюджет удалось вернуть всего лишь 1 млн рублей, по ещё примерно 136 млн руб. идут судебные разбирательства, и далеко не факт, что их возместят.

Такую низкую эффективность палаты Парунин, в первую очередь, связывает с недостатком кадров. В настоящее время мэрией утверждён штат сотрудников СП в количестве 10 человек, в то время как требуется минимум 19. При этом в городах-миллионниках со схожим по объёму бюджетом в СП трудится не менее 40 ревизоров.

Ещё один вопрос, поднятый депутатами, был связан с доступностью документов администрации города для аудиторов палаты. Народные избранники решили, что запросы проходят слишком долго, и предложили сделать для всех аудиторов соответствующие формы прямого допуска к документам для служебного пользования (ДСП).

На заседании комиссии председатель Счетной палаты против такой инициативы не возражал, но позже пояснил Накануне.RU, что на самом деле допуск к ДСП у его сотрудников есть.

"Мэрия оперативно реагирует на наши предложения, но мы проверяем ещё и муниципальные учреждения, а с ними, как с самостоятельными хозяйствующими субъектами, работать намного сложнее", - отметил Парунин и ещё раз обратил внимание на необходимость увеличить штат сотрудников СП.