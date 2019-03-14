14 Марта 2019
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Учёные ДВО РАН вышли на акцию протеста - земля лесоопытной станции уходит под застройку

13 марта учёные ДВО РАН вышли на трассу в районе Академгородка, чтобы выразить свой протест против начавшейся вырубки леса в окрестностях института. Об этом сами активисты сообщают в соцсетях.
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В советское время лесоопытная станция Центра биоразнообразия ДВО РАН занимала 545 га, но к 2017 г. сократилась до 160 га. Сейчас выяснилось, что и эти участки якобы перешли в частные руки.

Для многих сотрудников необъяснимым выглядит поведение руководства самого Дальневосточного отделения РАН, без ведома которого, вероятнее всего, было бы невозможно осуществить передачу земли.

Митинг учёных ДВО РАН против застройки лесоопытной станции(2019)|Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100003256181988&

История с участком вызвала и критику в отношении главы региона Олега Кожемяко. Вопрос об этих участках поднимался ещё в декабре прошлого года на его встрече с учёными. Тогда он обещал под страхом увольнения запретить чиновникам выдавать порубочные талоны.

Вырубка леса у ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН(2019)|Фото: ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН

Однако 2 марта у стен ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН было вырублено 130 деревьев, и, как утверждают активисты, якобы некие документы по, возможно, причастной к этому коммерческой компании внезапно исчезли из материалов доследственной проверки УМВД по Приморскому краю.

Митинг учёных ДВО РАН против застройки лесоопытной станции(2019)|Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100003256181988&

После этого многие сотрудники учреждения и жители Владивостока сочли, что глава региона не выполнил своих обещаний.

"Олег Николаевич, мы вас избрали, а ваши обещания нарушены менее, чем через три месяца после выборов, доверие утеряно безвозвратно", "Кожемяко не слышит людей! Вот вам и новая метла!", "Кожемяко пришел к власти. Снимаем сливки. Ничего никто не добьется. Алчность и меркантильность победит..." – отмечают в соцсетях пользователи.

По данным местных СМИ, Совет молодых ученых ДВО РАН подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.

Вырубка леса у ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН(2019)|Фото: vk.com ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН

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Учёные ДВО РАН вышли на акцию протеста - земля лесоопытной станции уходит под застройку

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Теги: ДВО РАН, вырубка, лесоопытная станция Центра биоразнообразия, Олег Кожемяко



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