Учёные ДВО РАН вышли на акцию протеста - земля лесоопытной станции уходит под застройку

13 марта учёные ДВО РАН вышли на трассу в районе Академгородка, чтобы выразить свой протест против начавшейся вырубки леса в окрестностях института. Об этом сами активисты сообщают в соцсетях.

В советское время лесоопытная станция Центра биоразнообразия ДВО РАН занимала 545 га, но к 2017 г. сократилась до 160 га. Сейчас выяснилось, что и эти участки якобы перешли в частные руки.

Для многих сотрудников необъяснимым выглядит поведение руководства самого Дальневосточного отделения РАН, без ведома которого, вероятнее всего, было бы невозможно осуществить передачу земли.

История с участком вызвала и критику в отношении главы региона Олега Кожемяко. Вопрос об этих участках поднимался ещё в декабре прошлого года на его встрече с учёными. Тогда он обещал под страхом увольнения запретить чиновникам выдавать порубочные талоны.

Однако 2 марта у стен ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН было вырублено 130 деревьев, и, как утверждают активисты, якобы некие документы по, возможно, причастной к этому коммерческой компании внезапно исчезли из материалов доследственной проверки УМВД по Приморскому краю.

После этого многие сотрудники учреждения и жители Владивостока сочли, что глава региона не выполнил своих обещаний.

"Олег Николаевич, мы вас избрали, а ваши обещания нарушены менее, чем через три месяца после выборов, доверие утеряно безвозвратно", "Кожемяко не слышит людей! Вот вам и новая метла!", "Кожемяко пришел к власти. Снимаем сливки. Ничего никто не добьется. Алчность и меркантильность победит..." – отмечают в соцсетях пользователи.

По данным местных СМИ, Совет молодых ученых ДВО РАН подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.