Александр Гусев - на каждый запрос гражданина надо дать конкретный ответ

14 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО Воронежская область

Александр Гусев - на каждый запрос гражданина надо дать конкретный ответ

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев провел совещание, в котором приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти и структурных подразделений правительства области. В режиме видео-конференц-связи на совещании присутствовали все главы муниципальных районов, передает корреспондент Накануне.RU

Губернатор сразу задал тон обсуждению, заявив, что главная задача сегодня состоит в том, чтобы существенно увеличить процент удовлетворенности жителей региона по результатам рассмотрения их обращений. "Мы понимаем, что у нас здесь есть неиспользованные резервы и некоторые упущения. Произойдут существенные изменения, и будут приняты меры по совершенствованию работы с обращениями, которые будут направлены как на население, так и на взаимоотношения внутри исполнительных органов власти и контрольных органов. Кроме того, я хотел бы напомнить всем, что личный прием граждан всегда должны вести руководители профильных департаментов и управлений. Только в исключительных случаях с населением может встретиться заместитель. Хочу, чтобы это все услышали", - сказал губернатор. Александр Гусев подчеркнул, что на поступившие обращения должны готовиться не формальные, а конкретные ответы, не нужно заниматься отписками.

александр гусев, заседание, правительство воронежской области(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Руководитель областного управления по работе с обращениями граждан Борис Прокопенко доложил о том, что в 2018 году в исполнительные органы государственной власти поступило 53 тысячи обращений. Основная доля обращений приходится на ЖКХ, экономику и социальную сферу. Некоторые исполнительные органы власти региона вообще не допускают нарушений в работе. К ним относятся департамент социальной защиты, департамент имущественных и земельных отношений и департамент природных ресурсов и экологии.

Управление по работе с обращениями граждан разработало и уже применяет инструменты для повышения результативности рассмотрения обращений. Речь идет об организации «обратной связи» с заявителями, информировании населения и освещении в СМИ деятельности по организации приема и работе с обращениями граждан. Ожидается, что личный прием жителей должностными лицами облправительства в режиме видео-конференц-связи также позволит увеличить количество положительно разрешенных обращений.

правительство воронежской области, экран, совещание, монитор, муниципалитеты(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

На официальном сайте портала правительства области своевременно размещается график личного приема, информация об итогах работы департамента с обращениями граждан, статистическая информация. Все поступившие обращения находятся на контроле в департаменте. Большая часть обращений рассматривается с выездом на место и с участием заявителя. Основные вопросы, с которыми обращаются жители региона, связаны с улучшением жилищных условий, оказанием материальной помощи, предоставлением льгот.

В результате проводимой департаментом работы по повышению эффективности работы с обращениями граждан, проведением в большом объеме разъяснительной работы для населения, качественной подготовки ответов гражданам происходит постепенное снижение числа обращений. В 2017 их количество уменьшилось на 13,5%, а в 2018 году – почти на 22%.

По итогам обсуждения Александр Гусев поручил участникам совещания продолжить усовершенствование работы с обращениями граждан, в том числе используя положительный опыт других регионов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Александр Гусев - на каждый запрос гражданина надо дать конкретный ответ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: правительство воронежской области, муниципалитеты, александр гусев, обращения граждан



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 451

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети