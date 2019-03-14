Александр Гусев - на каждый запрос гражданина надо дать конкретный ответ

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев провел совещание, в котором приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти и структурных подразделений правительства области. В режиме видео-конференц-связи на совещании присутствовали все главы муниципальных районов, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор сразу задал тон обсуждению, заявив, что главная задача сегодня состоит в том, чтобы существенно увеличить процент удовлетворенности жителей региона по результатам рассмотрения их обращений. "Мы понимаем, что у нас здесь есть неиспользованные резервы и некоторые упущения. Произойдут существенные изменения, и будут приняты меры по совершенствованию работы с обращениями, которые будут направлены как на население, так и на взаимоотношения внутри исполнительных органов власти и контрольных органов. Кроме того, я хотел бы напомнить всем, что личный прием граждан всегда должны вести руководители профильных департаментов и управлений. Только в исключительных случаях с населением может встретиться заместитель. Хочу, чтобы это все услышали", - сказал губернатор. Александр Гусев подчеркнул, что на поступившие обращения должны готовиться не формальные, а конкретные ответы, не нужно заниматься отписками.

Руководитель областного управления по работе с обращениями граждан Борис Прокопенко доложил о том, что в 2018 году в исполнительные органы государственной власти поступило 53 тысячи обращений. Основная доля обращений приходится на ЖКХ, экономику и социальную сферу. Некоторые исполнительные органы власти региона вообще не допускают нарушений в работе. К ним относятся департамент социальной защиты, департамент имущественных и земельных отношений и департамент природных ресурсов и экологии.

Управление по работе с обращениями граждан разработало и уже применяет инструменты для повышения результативности рассмотрения обращений. Речь идет об организации «обратной связи» с заявителями, информировании населения и освещении в СМИ деятельности по организации приема и работе с обращениями граждан. Ожидается, что личный прием жителей должностными лицами облправительства в режиме видео-конференц-связи также позволит увеличить количество положительно разрешенных обращений.

На официальном сайте портала правительства области своевременно размещается график личного приема, информация об итогах работы департамента с обращениями граждан, статистическая информация. Все поступившие обращения находятся на контроле в департаменте. Большая часть обращений рассматривается с выездом на место и с участием заявителя. Основные вопросы, с которыми обращаются жители региона, связаны с улучшением жилищных условий, оказанием материальной помощи, предоставлением льгот.

В результате проводимой департаментом работы по повышению эффективности работы с обращениями граждан, проведением в большом объеме разъяснительной работы для населения, качественной подготовки ответов гражданам происходит постепенное снижение числа обращений. В 2017 их количество уменьшилось на 13,5%, а в 2018 году – почти на 22%.

По итогам обсуждения Александр Гусев поручил участникам совещания продолжить усовершенствование работы с обращениями граждан, в том числе используя положительный опыт других регионов.