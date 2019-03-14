Фигурист Максим Ковтун снялся с чемпионата мира в Японии по медицинским показаниям
23-летний Максим Ковтун не будет участвовать в чемпионате мира по фигурному катанию в Японии (18-24 марта). Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). "Фигурист Максим Ковтун по медицинским показаниям не сможет принять участия в чемпионате мира, который пройдет в японской Сайтаме. В составе российской команды его заменит Андрей Лазукин, являющийся первым запасным", - говорится в сообщении. Подробностей о состоянии Максима нет.
Последние старты Максима перед ЧМ – Универсиада в Красноярске, где он занял второе место.
Состав мужской сборной на ЧМ в Японии, таким образом, выглядит следующим образом: Михаил Коляда, Александр Самарин, Андрей Лазукин.