Фигурист Максим Ковтун снялся с чемпионата мира в Японии по медицинским показаниям

23-летний Максим Ковтун не будет участвовать в чемпионате мира по фигурному катанию в Японии (18-24 марта). Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). "Фигурист Максим Ковтун по медицинским показаниям не сможет принять участия в чемпионате мира, который пройдет в японской Сайтаме. В составе российской команды его заменит Андрей Лазукин, являющийся первым запасным", - говорится в сообщении. Подробностей о состоянии Максима нет.