14 Марта 2019
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Спорт В России За рубежом

Фигурист Максим Ковтун снялся с чемпионата мира в Японии по медицинским показаниям

23-летний Максим Ковтун не будет участвовать в чемпионате мира по фигурному катанию в Японии (18-24 марта). Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). "Фигурист Максим Ковтун по медицинским показаниям не сможет принять участия в чемпионате мира, который пройдет в японской Сайтаме. В составе российской команды его заменит Андрей Лазукин, являющийся первым запасным", - говорится в сообщении. Подробностей о состоянии Максима нет.
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Состав мужской сборной на ЧМ в Японии, таким образом, выглядит следующим образом: Михаил Коляда, Александр Самарин, Андрей Лазукин.

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Фигурист Максим Ковтун снялся с чемпионата мира в Японии по медицинским показаниям

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Теги: максим ковтун, чемпионат мира по фигурному катанию, медицинские показания, сборная россии



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