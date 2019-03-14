"Продимекс" закрыл сахарный завод в Садовом. Областные власти срочно решают вопрос трудоустройства бывших сотрудников.

Накануне заместитель губернатора Воронежской области – первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов провел выездное совещание в селе Садовое Аннинского муниципального района. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, глава района Василий Авдеев, представители профильных департаментов областного правительства, глава администрации Садовского сельского поселения Вера Фролова и руководство сахарного завода «Садовский».

Чиновники решали жизненно важный для жителей села вопрос - что делать в ситуации, возникшей в результате закрытия 4 марта Садовского сахарного завода. Решение о закрытии было принято руководством ГК «Продимекс» в декабре 2018 года. Причина банальна - нерентабельность предприятия. Завод в Садовом был признан самым маломощным из 16 площадок компании, переработка в сутки составляла 2 тысячи тонн сахарной свёклы в сутки и около 150 тысяч тонн в сезон. Кроме того, здесь отсутствовали цех сушки и грануляции жома.

Владельцы решили предприятие закрыть, в реконструкцию не вкладываться, передает корреспондент Накануне.RU . В результате закрытия предприятия были уволены 195 сотрудников. Практически все они являются жителями Садового, население которого составляет 4,5 тысячи человек. Как пояснила участникам совещания Вера Фролова, в настоящее время 29 человек уже трудоустроены на реконструированном Перелешинском сахарном заводе, а еще 25 смогут прийти сюда в начале июня после открытия фасовочного цеха. Уволенным предложена работа на аналогичном заводе в Эртильском районе. Руководство ГК «Продимекс» выразило готовность осуществлять перевозку людей на эти две площадки на служебных автобусах и пообещало повысить зарплату согласившимся на такие условия до 30 процентов. Кроме того, в начале мая на открывающийся новый свеклоприемный пункт «Продимекса» в соседнем селе Новый Курлак смогут перейти 16 человек.

64 бывших работника завода в настоящее время стоят на учете в районной службе занятости. Те, кто не сможет трудоустроиться сейчас, два месяца будут получать среднегодовую зарплату от завода и еще месяц – за счет службы занятости, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

По данным областного департамента труда и занятости, на сегодняшний день создан реестр сотрудников предприятия, по которому будет отслеживаться судьба каждого из них. Департамент готов провести переобучение и переподготовку 17 работников предпенсионного возраста. Помимо этого, поручено проанализировать кадровые потребности предприятий пищевой промышленности, расположенных в радиусе не более 25 км от Садового.

Виталий Шабалатов озвучил позицию региональной власти и, в частности, губернатора региона Александр Гусева: ситуация с закрытием предприятия не должна спровоцировать рост социальной напряженности в Садовом и в районе в целом. Немаловажным аспектом в этом вопросе является не просто трудоустройство всех высвобожденных работников завода, а появление необходимого числа рабочих мест непосредственно на территории Аннинского района.

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы может стать размещение на бывшей территории «Продимекс», где в настоящее время идет демонтаж оборудования, нового промышленного предприятия с новыми рабочими местами. На площадке имеется готовая инфраструктура – газ, вода и электричество, что делает ее инвестиционно привлекательной. Участники совещания договорились о том, что поиск инвестора должен активно вестись уже в текущем году и заниматься им будут совместно районная администрация и областное правительство.

Кроме того, участники рабочей поездки в Аннинский район посетили местную котельную, которая отапливает социальные объекты села Садовое. После осмотра было принято решение перевести объект в ближайшее время с твердого топлива на газ. Также Виталий Шабалатов сказал о необходимости выделить средства из областного бюджета на окончание строительства сетей водоснабжения села.

Еще одним пунктом визита стала Садовская средняя школа №1. Учебное заведение построено в 1930 году, в нем нет актового зала, здание не соответствует нормативам. Вице-губернатор поручил подготовить в текущем году проектно-сметную документацию для строительства новой школы на 400 человек.