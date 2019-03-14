Киев: Россия перекрыла поставки контрабандных деталей для ВСУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ФСБ перекрыла все известные украинской стороне схемы поставок комплектующих на оборонные предприятия Украины, которые завозились контрабандой. Об этом он сказал на заседании Временной следственной комиссии о хищениях в ВСУ.

Как сообщало Накануне.RU, в конце февраля на Украине разразился громкий скандал в связи с обнародованными журналистами сведениями о масштабных хищениях и коррупции в оборонной сфере. Так, сын Олега Гладковского (замсекретаря СНБО и давнего бизнес-партнера президента Петра Порошенко) Игорь в 2015 году организовал поставки контрабандных деталей из России для военной техники, а украинские военные госпредприятия переплачивали за них в 2-4 раза, покупая у посредников. При этом подконтрольное Порошенко руководство "Укроборонпрома" обо всем знало и давало согласие. А одной из фирм-посредников была президентская "Кузня на Рыбацком".

По словам Луценко, все новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности были изготовлены за счет контрабандных деталей.

При этом вызывает недоверие то, что о контрабанде Луценко заявил лишь тогда, когда стало известно о многолетних хищениях в оборонном комплексе. С одной стороны, генпрокурор поддержал контрабанду, сославшись на то, что иного пути доставки этих деталей не было, а с другой - заявил о том, что уже шло следствие, а журналисты просто обнародовали информацию о хищениях раньше времени.

Интересно, что на фоне скандала Порошенко анонсировал создание украинских ракет "увеличенного радиуса действия, которые способны поражать цели далеко в тылу противника", т.е. России. Пока непонятно, является это реальной угрозой или прикрытием хищений в ВСУ. И действительно ли ФСБ перекрыла поставки деталей на Украину.