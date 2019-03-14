Югорчанин пожаловался Бастрыкину на плохое расследование смерти внука, скончавшегося в одной из больниц после укола

Житель Югры сходил на личный приём председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который тот провёл в столице, и выразил несогласие с расследованием смерти внука, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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В марте 2018 г. бригада "скорой" госпитализировала маленького ребёнка в одну из больниц, где на следующий день после инъекции ему стало хуже, вскоре он умер. По мнению деда погибшего, уголовное дело расследуется с волокитой, не прошли все нужные следственные действия. Югорчанин опасается, что уголовное дело не дойдет до суда, а виновные не будут наказаны.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль задал ряд уточняющих вопросов о лечении погибшего ребёнка и предложил с помощью врачей "Национальной медицинской палаты" в кратчайшие сроки провести повторную экспертизу. Александр Бастрыкин принял решение о передаче дела в центральный аппарат СКР.