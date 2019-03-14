14 Марта 2019
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Происшествия Сибирский ФО В России

Командир пожарной части в забайкальском поселке объявил голодовку

В Забайкалье командир пожарной части поселка Амазар Могочинского района Константин Князев объявил голодовку из-за невыплаты денежных средств за переработку и невыдачи форменного обмундирования.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Ведомство ведет проверку соблюдения трудового законодательства в госучреждении "Забайкалпожспас", где работает объявивший голодовку.

В прошлом году в Якутии сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы объявляли акцию протеста, сопровождающуюся отказом от еды. В общей сложности, к головке присоединились пятьдесят человек.

С ноября 2017 года пожарные жаловались на зарплату, которая не превышает 35 тысяч рублей, и постоянное лишение премий. Сообщалось, что здание пожарной части старое и находится в аварийном состоянии, техника постоянно ломается, снаряжения на всех не хватает.

В мае 2018 года пожарных высмеял бывший глава МЧС России Владимир Пучков. Он назвал спасателей "псевдоогнеборцами", а также заявил, что они просто играли на камеру.

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Командир пожарной части в забайкальском поселке объявил голодовку

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Теги: голодовка, забайкалье, командир пожарной части



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