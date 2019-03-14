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Ветеран свердловского хоккея: "Автомобилист" является фаворитом в противостоянии с "Салаватом Юлаевым"

Сегодня екатеринбургский "Автомобилист" начнет борьбу во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина КХЛ. Команда Андрея Мартемьянова встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Напомним, первые матчи серии пройдут в Екатеринбурге 14 и 16 марта, ответные - 18 и 20 марта в Уфе.

Своим мнением по поводу предстоящих встреч с Накануне.RU поделился заслуженный тренер РСФСР по хоккею с шайбой, старший тренер команды мастеров ХК "Автомобилист" с 1982 по 1987 годы Альберт Федоров.

"Прогнозы - дело неблагодарное. Все может быть, это хоккей. Посмотрите таблицу - наши первые (ранее клуб досрочно выиграл дивизион Харламова, - прим.), и думаю, что "Автомобилист" является фаворитом в этой паре. Все будет зависеть от того, как сыграет наше первое звено и как отыграет Якуб Коварж. Сейчас он один из лучших вратарей в КХЛ, за ним - как за каменной стеной. Важна и надежность защитников: если они не будут делать элементарные ошибки, то думаю, что пройдем дальше", - рассказал Альберт Викторович.

матч Автомобилист - Салават Юлаев(2019)|Фото: hc-avto.ru

Сказал он несколько слов и о сопернике екатеринбургской команды.

"Салават Юлаев" - это хорошая команда, с традициями. Укомплектованы они неплохо. В заслугу им можно поставить то, что они сумели обыграть магнитогорский "Металлург" (в первом раунде плей-офф со счетом 4:2 в серии, - прим.)", - отметил ветеран.

Также Альберт Федоров рассказал, что поддерживает связь с главным тренером "Автомобилиста" Андреем Мартемьяновым, который является его воспитанником.

"Он звонит мне после игр, мы общаемся. Настроение у него тоже боевое. Главное, что ему удалось сплотить коллектив. Конечно, выиграть Кубок Гагарина - задача несколько завышенная, но стремиться надо. Каждый солдат мечтает стать генералом", - добавил специалист.

Отметим, в другом полуфинале Восточной конференции между собой встретятся астанинский "Барыс" и омский "Авангард".

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Ветеран свердловского хоккея: "Автомобилист" является фаворитом в противостоянии с "Салаватом Юлаевым"

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Теги: Автомобилист, Салават Юлаев, Кубок Гагарина, КХЛ, прогноз



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