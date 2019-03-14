Моор прокомментировал назначение Сысоева своим заместителем

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал назначение экс-депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Сысоева своим заместителем во время заседания областной думы, передает корреспондент Накануне.RU. Отметим, что сам Сысоев не принимал участия в работе парламента.

"Он наш земляк и уже работал в правительстве Тюменской области и имеет богатый опыт уже федерального политика. Он помогал защищать интересы и региона и северных партнеров. Думаю, что его опыт работы на федеральном уровне поможет в решении тех задач, которые за ним закреплены", — отметил Моор и напомнил, что Владимир Сысоев входит в резерв президентских кадров.

Отметим, что курировать политик будет на своем посту национальные проекты.

"Это очень ответственное направление и думаю, что он справится, как справлялся и до этого со всеми другими задачами, которые перед ним стояли", — подчеркнул губернатор.

Помешает ли членство в оппозиционной партии новому заместителю на государственной службе, глава региона комментировать не стал, заявив, что "этот вопрос нужно задать самому Сысоеву".