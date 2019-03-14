14 Марта 2019
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"Победа" задержала рейс из Краснодара в Екатеринбург почти на 9 часов

Опустившийся на Краснодар туман привел к массовым задержкам рейсов в "Пашковском". Около десяти отправлений пришлось отменить минувшей ночью.

Рейс авиакомпании "Победа" D-564 Краснодар-Екатеринбург должен был вылететь около 1.00 по местному времени и прилететь в 6 утра, однако отправку постоянно переносили, по данным онлайн-табло уральской воздушной гавани "Кольцово", теперь прилет ожидается около 15.00.

аэропорт краснодара, пассажиры, задержка рейса(2019)|Фото: Накануне.RU

аэропорт краснодара, пассажиры, задержка рейса(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU очевидцы, всего в аэропорту кубанской столицы было задержано порядка 10 рейсов, некоторые авиакомпании предоставили гостиницы, "Победа" же ограничилась питанием, и то это было один раз.

По некоторым данным, из-за плохих погодных условий самолеты не могли сесть в Краснодаре и отправлялись в Ростов, где сейчас, предположительно, и находится "екатеринбургский" лайнер. Вылета в столицу Урала ожидают порядка 50-60 человек. К моменту публикации погода в Краснодаре прояснилась. Некоторые рейсы уже стали отправляться в пункты назначений.

аэропорт краснодара, пассажиры, задержка рейса(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Победа" задержала рейс из Краснодара в Екатеринбург почти на 9 часов

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Теги: пашковский, рейс, авиакомпания победа, кольцово



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