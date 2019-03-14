Жители Златоуста получили квитанции за вывоз мусор с недостоверными данными о количестве проживающих лиц

От регоператора "Центр коммунального сервиса" потребовали устранить нарушения прав жителей Златоуста при начислении платы за ТКО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале регоператор выставил жителям к оплате платежные документы, содержащие сведения, не соответствующие действительности в части количества постоянно и временно проживающих лиц. Оказалось, что у компании нет достоверных сведений о числе лиц, постоянно или временно проживающих в жилых помещениях.

Директору "ЦКС" внесено представление об устранении нарушения закона.