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Слушание дела о банкротстве "Корпорации развития" отложено из-за пересмотра решения о выплате 2 млрд "Мостострою-12"

Арбитражный суд Свердловской области отложил слушания дела о банкротстве"Корпорации развития"( бывший "Урал промышленный - Урал полярный"). На возобновлении производства настаивали истцы - компания "Бруно финанс" и вступивший в дело "Чешский экспортный банк". Однако юрист Корпорации на суде заявил, что в стадии рассмотрения находится заявление "КР" и дочерней"Уралстройтехнологии" о пересмотре решения о выплате долга "Мостострою-12". Решение в пользу компаний отменит основания для банкротства, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Бруно финанс" потребовал возобновить производство, так как суды вынесли решения по смежным спорам. Напомним, сделки о передаче долга Корпорации за достройку моста через Надым на Ямале оспаривались в рамках банкротства "Мостостроя-12". Договоры цессии признаны законными, указала в своем заявлении компания"Бурно-финанс". Требования поддержал Чешский экспортный банк (один из инвесторов проекта строительства ТЭС "Полярная" в ЯНАО).

Юрист "Корпорации развития" возражал против возобновления рассмотрения дела, так как компания обратилась в столичный арбитраж с заявлением о пересмотре дела.

"Эксперт, на основании заключения которого было вынесено решение (о выплате 2 млрд руб. "Мостострою-12", - прим.) , был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу. Судебная экспертиза подтвердила, что эксперт выдал заведомо ложное заключение", - выступил юрист. Однако наказания эксперт не понес, так как истек срок привлечения к уголовной ответственности. Дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Заявление Корпорации о пересмотре дела находится в производстве, заседание назначено наконец марта. Свердловский арбитраж решил рассмотреть иск о возобновлении банкротного дела в апреле, после первых результатов суда в Москве.

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска "Корпорации развития" о приостановлении исполнительного производства по взысканию долга перед "Мостостроем-12" за строительство моста через Надым.

Как сообщало Накануне.RU, на фоне угрозы банкротства, акционеры "Корпорации развития" приняли решение об увеличении уставного капитала структуры на 1,8 млрд руб. Ввыкуп допэмиссии был зарегистрирован в марте 2019 г.

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Слушание дела о банкротстве "Корпорации развития" отложено из-за пересмотра решения о выплате 2 млрд "Мостострою-12"

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Теги: Корпорация развития, Бруно-финанс, Уралстройтехнологии, Корпорация Северо-Запад, Мостострой-12



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