Фестиваль "Крымская весна" стартует в городах "тюменской матрешки" в эти выходные

В эти выходные в городах "тюменской матрешки" стартует фестиваль "Крымская весна", посвященный пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, передает корреспондент Накануне.RU.

В городах трех регионов пройдут праздничные гуляния, выставки и концерты. В Тюмени фестиваль стартует сразу на двух площадках: на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени. 16 и 17 марта здесь пройдут народные гуляния. Для посетителей проведут интерактивные игры, творческие мастер-классы, соревнования, марафон стихов о Крыме, селфи-марафон "В Крыму". Развлекать гостей будут ростовые куклы.

Также на площадках фестиваля желающие смогут спеть в караоке гимн России и народные песни, приобрести сувенирную продукцию, попробовать блюда полевой кухни и ознакомиться с туристическими маршрутами Крыма и Севастополя.

Кроме того, для гостей фестиваля подготовлена концертная программа солистов и творческих коллективов области.

Работать площадки будут с 12.00 до 18.00.

Помимо основных площадок, в Тюмени пройдет целая серия мероприятий, приуроченных возвращению Крыма в состав России. На предприятиях общественного питания и розничной торговли с 16 по 24 марта пройдет фестиваль крымской кухни и крымских вин. Свои мероприятия проводят также и музеи региона "Музейный комплекс им. Словцова", музей "Усадьба Колокольниковых", Тобольский историко-архитектурный музей заповедник, Ялуторовский музейный комплекс.

В Салехарде концертная программа "Крымская весна" в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта, на площади ЦКиС "Геолог". Начало концерта - 12.00. В это же время на площади МРК "Полярис" пройдет массовая зарядка. Также в городе состоится конкурс рисунков, выставка-презентация крымских вин.

В Нижневартовске праздничный концерт "Мы вместе" состоится 17 марта, в 14.00 на площади Нефтяников. На сцене выступят творческие коллективы Дворца искусств. Они исполнят хиты советского времени и популярные песни о Крыме, с театральными зарисовками об историческом пути Крыма в судьбе России выступят артисты любительского театра "Обыкновенное чудо".

Завершится праздничный концерт массовым флэш-мобом на песню "Севастопольский вальс" в исполнении Игоря Князя.

В Мегионе концерт музыки для детей, посвященный пятой годовщине со дня воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией состоится в актовом зале Детской школы искусств имени Анатолия Кузьмина пройдет 15 марта. 16 марта, мегионцев ждут во Дворце искусств, где пройдет концерт творческих коллективов "Мост дружбы". 18 марта все желающие смогут посетить мастер-класс по изготовлению традиционных крымских сувениров, который пройдет в Доме культуры "Сибирь" в 16.00.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.