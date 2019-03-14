Генерал Алтынов сделал новое заявление о пенсионной "реформе" в МВД

Начальник Управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, отчитываясь перед депутатами областной думы, заверил, что, по его информации, изменения параметров выхода на пенсию сотрудников полиции — не планируется. Как передает корреспондент Накануне.RU, этим вопросом поинтересовался вице-спикер думы Владимир Пискайкин.



"По моим сведениям, такого увеличения не планируется, думаю, что в тех рамках, по которым мы работаем, будем в них находиться и дальше. На сегодня сотрудники полиции имеют право выходить на заслуженный отдых по достижении 20-летнего срока службы", — ответил генерал-майор полиции Алтынов.

Напомним, что ранее начальник тюменской УМВД рассказал, что в его ведомстве зафиксирован резкий кадровый голод из-за пенсионной "реформы", так как ряды полиции начали массово покидать сотрудники, достигшие планки 20-летнего стажа в органах.

"Вызвано это было тем, что так называемая "пенсионная реформа" внесла определенный резонанс, и те, кто достиг 20-летнего рубежа выслуги, начали активно покидать ряды органов внутренних дел", — заявил ранее Алтынов.

Сотрудники полиции, которых формально не коснулись изменения пенсионного законодательства, опасаются, что "реформа" обернется и против них, и поскорее пытаются выйти на служебную гарантированную пенсию.