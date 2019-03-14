Куйвашев о предстоящем на Среднем Урале паводке: "Расслабляться нельзя ни в коем случае"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поставил задачи по обеспечению безопасности населенных пунктов и их жителей, а также организации бесперебойной работы систем жизнеобеспечения в период активного таяния снегов и вскрытия рек. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, об этом он заявил на заседании областного правительства 14 марта.

"Несмотря на то, что предварительные прогнозы обещают нам достаточно спокойное прохождение паводка, расслабляться нельзя ни в коем случае, мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал Куйвашев.

Он потребовал обеспечить максимально эффективное межведомственное взаимодействие, стопроцентную готовность сил и средств борьбы с угрозами подтопления территорий, а также постоянный мониторинг ситуации. Губернатор поручил главам муниципалитетов оперативно доработать и утвердить планы основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, уделив особое внимание обеспечению безопасности ремонтируемых гидротехнических сооружений.

Так, в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны водой, должен быть создан запас продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов. Предусматривается создание пунктов временного размещения и бесперебойной связи. По словам главы региона, важно своевременно провести разъяснительную работу с жителями о правильном поведении в период паводка и правилах безопасности на водоемах.

Кроме этого, Евгений Куйвашев поручил усилить контроль пожароопасной обстановки в Свердловской области.