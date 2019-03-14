Трамвай между станциями Пермь II и Пермь I начнет движение в 2021 году

Трамвайное движение на участке Пермь II — Пермь I откроют в 2021 году, сообщает "Ъ". Организация трамвайного движения пройдет в несколько этапов. Первый - движение на участке между вокзалами Пермь II и Пермь I. Второй этап от Перми I до ТПУ "Мотовилиха".

Как сообщало Накануне.RU, на октябрь 2019 г. перенесен срок закрытия движения электричек на этом участке. Стоимость работ по запуску трамваев на первом этапе может составить до 1 млрд руб. Соглашение о строительстве транспортно-пересадочного узла в Мотовилихе будет заключено в течение полутора месяцев.

После прекращения железнодорожного движения на участке, РЖД продаст краю имущество: пути, контактную сеть и передаст участки земли.