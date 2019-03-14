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Политика За рубежом

Трамп посочувствовал Манафорту, приговоренному к 7,5 годам тюрьмы

Президент США Дональд Трамп "очень сожалеет" об увеличении тюремного срока бывшему руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту.

13 марта Федеральный окружной суд в Вашингтоне приговорил Манафорта к 3,5 года лишения свободы, сообщает Regnum. До этого федеральный судья штата Виргиния признал его виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам и 11 месяцам тюрьмы.

В результате по совокупности двух приговоров Манафорт получил 7,5 года тюрьмы.

(2018)|Фото: Getty Images (AFP)

Пол Манафорт

"Мне жаль его. Я думаю, что это печальная ситуация", - сказал Трамп, комментируя приговор. В то же время президент США пока не думает о возможности помилования бывшего соратника.

Напомним, расследование в отношении Манафорта ведет и спецпрокурор Роберт Мюллер. В октябре 2017 года он выдвинул против бывшего главы предвыборного штаба Трампа и его давнего делового партнера Рика Гейтса обвинения по 12 пунктам. Глава Белого дома впоследствии заявил, что обвинения в адрес Манафорта затрагивают события, произошедшие "годами ранее" его вхождения в предвыборный штаб будущего американского президента.

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Трамп посочувствовал Манафорту, приговоренному к 7,5 годам тюрьмы

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Теги: дональд трамп, пол манафорт



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