Тюменская налоговая обанкротила несколько десятков предприятий за долги на полмиллиарда

Тюменские налоговики отчитались перед областной думой за свою работу в 2018 году. Как передает корреспондент Накануне.RU, в целом собираемость налогов в регионе выросла почти на четверть. Общие поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации составили 208,7 млрд рублей.

Отвечая на вопрос вице-спикера областного парламента Владимира Пискайкина - в чем причина увеличения сборов и нет ли тут простого повышения цен на нефть, руководитель УФНС по Тюменской области Татьяна Чалилова заверила, что углеводородное сырье, конечно, сыграло свою роль, но "внутренний рынок вырос в целом".

Депутат от КПРФ Иван Левченко в свою очередь поинтересовался сколько предприятий были признаны банкротами в прошлом году. Выяснилось, что такой статус был зафиксирован у 522 налогоплательщиков, при этом из них 63 субъекта были принуждены к банкротству самой налоговой службой, общая сумма задолженности по этой категории составила 540 млн рублей.