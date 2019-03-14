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Политика Центральный ФО В России Москва

Грудинин назван "наиболее вероятным претендентом" на мандат Алферова в Госдуме

В ближайшее время КПРФ примет решение о передаче мандата скончавшегося депутата Госдумы Жореса Алферова. СМИ утверждают, что наиболее вероятным претендентом является экс-кандидат в президенты России и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
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Напомним, в начале марта Алферов скончался в Санкт-Петербурге от сердечной и легочной недостаточности. До 89 лет он не дожил всего две недели.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в партии, Алферов избирался депутатом Госдумы в составе общефедеральной части списка КПРФ, поэтому теперь та может передать его мандат любому кандидату из списка, и наиболее вероятным претендентом является Грудинин.

Москва(2018)|Фото: Накануне.RU

Кроме него называют экс-кандидата в мэры Москвы и беспартийного предпринимателя Вадима Кумина (шел вторым в столичной региональной группе), но, скорее всего, мандат будет передан Павлу Грудинину (шел девятым в составе региональной группы КПРФ по Московской области). В пользу него говорит то, что он был смещен с поста спикера горсовета Видного, а позже лишен мандата по представлению прокуратуры города, и КПРФ вынуждена "заступиться за своего товарища".

Сам Павел Грудинин заявил изданию, что ничего по поводу перспектив получить мандат сказать не может и консультаций с ним никто не вел. Официально в партии ситуацию не комментируют.

Ранее Грудинин прокомментировал Накануне.RU свое смещение с поста спикера совета депутатов Видного.

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Грудинин назван "наиболее вероятным претендентом" на мандат Алферова в Госдуме

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Теги: Грудинин, Алферов, мандат, Госдума



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Ранее 26.02.2019 21:14 Мск Грудинина лишили депутатского мандата подмосковного Видного

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