Грудинин назван "наиболее вероятным претендентом" на мандат Алферова в Госдуме

В ближайшее время КПРФ примет решение о передаче мандата скончавшегося депутата Госдумы Жореса Алферова. СМИ утверждают, что наиболее вероятным претендентом является экс-кандидат в президенты России и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Напомним, в начале марта Алферов скончался в Санкт-Петербурге от сердечной и легочной недостаточности. До 89 лет он не дожил всего две недели.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в партии, Алферов избирался депутатом Госдумы в составе общефедеральной части списка КПРФ, поэтому теперь та может передать его мандат любому кандидату из списка, и наиболее вероятным претендентом является Грудинин.

Кроме него называют экс-кандидата в мэры Москвы и беспартийного предпринимателя Вадима Кумина (шел вторым в столичной региональной группе), но, скорее всего, мандат будет передан Павлу Грудинину (шел девятым в составе региональной группы КПРФ по Московской области). В пользу него говорит то, что он был смещен с поста спикера горсовета Видного, а позже лишен мандата по представлению прокуратуры города, и КПРФ вынуждена "заступиться за своего товарища".

Сам Павел Грудинин заявил изданию, что ничего по поводу перспектив получить мандат сказать не может и консультаций с ним никто не вел. Официально в партии ситуацию не комментируют.

Ранее Грудинин прокомментировал Накануне.RU свое смещение с поста спикера совета депутатов Видного.