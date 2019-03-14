14 Марта 2019
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО

В Северной Осетии депутат избил учительницу начальных классов

Следователи в Северной Осетии начали проверку после сообщений об избиении учительницы депутатом в одной из школ города Ардон.

Информация об этом появилась в СМИ, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 6 марта 28-летний мужчина ворвался в кабинет, где проходил урок одного из начальных классов школы, и на глазах у детей начал избивать учительницу.

По данным СМИ, депутат является дядей одной из школьниц. Ее якобы заподозрили в краже денег у одной из учениц. Учителя хотели провести с ней воспитательную беседу.

Ранее в Сызрани Самарской области преподаватель оказалась в больнице после того, как вмешалась в выяснение отношений подопечных.

Двое учеников поссорились, а учительница заступилась за одного из них. При этом 15-летний драчун ударил по голове преподавательницу. Педагог очутилась в больнице с сотрясением мозга.

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В Северной Осетии депутат избил учительницу начальных классов

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Теги: северная осетия, депутат, учительница



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