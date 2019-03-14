Тюменские депутаты продлили налоговый мораторий. "Впереди непростые времена"

Тюменская областная дума продлила мораторий на повышение налоговой ставки для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 2023 г. включительно. Отметим, что срок действия прошлого моратория истекал 31 декабря 2019 г. Примечательно, что инициатива поступила в стены парламента накануне заседания и была рассмотрена в оперативном режиме вне очереди, передает корреспондент Накануне.RU.

"Закон не может не радовать, потому что снижение нагрузки отражается для налогоплательщиков позитивно, - отметил депутат от ЛДПР Михаил Селюков, но посетовал, что "неплохо было бы понимать, какой бюджетный эффект получила бы область от применения этой нормы". На это единоросс Владимир Ульянов ответил, что, наполнение казны — вторичный фактор, а первичный — "это в большей степени обеспечение рабочих мест и занятости нашего населения".

Глава тюменского отделения "Опоры России" Эдуард Омаров в защиту инициативы добавил, что законопроект важный, так как он помогает устоять на ногах новым субъектам. Точку в спорах народных избранников поставил губернатор Тюменской области Александр Моор, напомнив, что главой государства поставлена задача по вхождению России в пятерку мировой экономики.

"Для бизнеса очень важна стабильность законодательства. Главное – это малый бизнес и рабочие места. Принятие этого закона будет хорошим мотивирующим сигналом для тех, кто хотел бы начать предпринимательскую деятельность", - заявил глава региона и добавил, что "такие маленькие решения дают результаты роста экономики Тюменской области, а впереди непростые времена".