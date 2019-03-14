На трассе М-5 в Челябинской области введено ограничение движения

На участке от Челябинска до Миасса трассы М-5 "Урал" введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Ограничение вводится на участке с 1868 по 1756 км трассы в связи с неблагоприятными погодными условиями. Регион накрыли снегопады, что привело к гололедным явлениям и снежным заносам.

"Время окончания ограничения движения может быть сообщено дополнительно", - отметили в ведомстве.

Напомним, из-за снегопада аэропорт "Баландино" не принимает самолеты, а вылеты задерживаются.