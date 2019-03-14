Крыша уникального исторического памятника в Кунгуре пострадала от тяжести снега

В Кунгуре из-за снега пострадало историческое здание - Гостиный двор. Деревянные балки не выдержали тяжести снежного покрова и рухнули вниз, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в ночь на 12 марта. Пострадавших нет. Вскоре после ЧП на место выехали сотрудники коммунальных служб - исторический памятник оцепили сигнальной лентой. Снег с крыши здания был очищен, сообщается в городском сообществе "Кунгур онлайн" социальной сети "ВКонтакте"

Отметим, что всего в России три здания подобного типа. Два других находятся в Санкт-Петербурге и в Костроме. Кунгурский Гостиный двор в настоящий момент находится в краевой собственности. Памятнику планировали найти инвестора, который должен был провести реконструкцию здания, сохранив его внешний облик.

Отметим, что за неделю в Пермском крае из-за тяжести снежного покрова пострадало сразу несколько зданий. Так, в Кизеле накануне рухнула крыша двухэтажного дома, а в Перми из-за нерасчищенной крыши пострадали два балкона. Кроме того, жители Перми жалуются на гололед, в период с 5 по 10 марта травмы из-за скользких дорог получили свыше 150 горожан, в том числе заместитель министра строительства региона.