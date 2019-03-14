Роспуск обеспечен? Заседание проблемной думы Асбеста опять не состоялось

Депутаты городской думы Асбеста в очередной раз сорвали заседание - уже пятое подряд. Причина одна и та же - отсутствие кворума. Сегодня явились только 13 народных избранников, остальные отсутствуют по болезни и по производственной необходимости, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Следующее собрание должно состояться 28 марта, однако губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-губернатор региона по внутренней политике Сергей Бидонько дали срок до конца этого месяца, а именно, до 25 марта включительно, как прописано в законодательстве.

Ранее Бидонько заявил, что в этой ситуации "всё просто".

"Мы еще на старте работы с муниципалитетами в декабре рассматривали Белоярку, Среднеуральск и Асбест. Во всех трех территориях ситуация не меняется уже несколько лет, и, например, в Белоярке фактически введено ручное управление. Мы провели встречу с депутатами, достигли определенных договоренностей, в том числе об оказании помощи по конкретным направлениям финансирования: Косулинской школе и котельным. Более-менее удалось найти общий язык, выбрали нового председателя местной думы - для нас это был один из подходов", - рассказал он.

В Асбесте ситуация, по словам Бидонько, связана с тем, что часть депутатов "отстаивает свои личные интересы и свои подходы выше городских". Вице-губернатор аккуратно назвал депутатов от КПРФ "одной из групп, которая в свое время имела большинство". Он считает, что они столкнулись с изменением ситуации в городе.

Большая часть депутатов осталась недовольна таким результатом. Во всем винят председателя Самарина, который не делает ничего, чтобы собрать всех народных избранников.

Отметим, что "красная дума" Асбеста сейчас состоит из большинства коммунистов. А остальные депутаты думы требуют досрочно прекратить полномочия действующего председателя-коммуниста Андрея Самарина. Также мандата пытаются лишить коммунистку Наталью Крылову. 7 февраля к думцам приезжал вице-губернатор области Сергей Бидонько и грозил роспуском. Однако и это не могло.

Депутат-коммунист Наталья Крылова, которая также не пришла на заседание, заявила, что не боится роспуска думы.

"Что касается роспуска думы и перспективы запрета избираться в будущем действующим депутатам. То мы, депутаты коммунисты думы Асбеста, за свои кресла не держимся! К роспуску готовы. Даже если нам всем снова нам нельзя будет баллотироваться. Мы готовы расстаться со своими мандатами навсегда. Уйдём мы - придут новые люди. Такие же независимые. А мы им поможем. Станем их помощниками и продолжим работу", - пишет она.